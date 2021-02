La bella Taylor Mega condivide uno scatto su Instagram in cui appare meravigliosa abito oro cortissimo

L’influencer Taylor Mega stupenda seduta su un divanetto con un mini abito oro che non contiene le sue forme prorompenti, il seno fuoriesce. Nella didascalia la bella showgirl scrive “incontrami in alto che in basso c’è troppa gente”. Sul suo profilo appaiono foto veramente molto calde, in bikini o in mini abiti è veramente incantevole la Mega. Un fisico da urlo e un viso d’angelo.

Taylor Mega e la fine della storia con Tony Effe di nuovo

L’influencer è un personaggio odiato e amato, ha una personalità indubbiamente forte ed è molto sicura di sè. Questo però non vuol dire che le critiche non le arrivino o non la facciano star male. Nelle stories ha spiegato che ha subito cattiverie da persone a lei vicino ma poi da un consiglio a tutti, sostiene che il karma punisce sempre chi si comporta male e premia chi invece è buono con gli altri. Pubblica poi un messaggio che una ragazza le ha scritto, spiegando che inizialmente ha cominciato a seguirla per odio e perché voleva trovare una pecca in lei.

Tuttavia con il tempo si è ricreduta e ha capito che in realtà è una persona umile e positiva. La Mega al momento si trova a Dubai per qualche giorno di vacanza. Ne aveva bisogno per staccarsi dal quotidiano dopo la rottura con Tony Effe. I due infatti tornati insieme nel secondo lockdown, hanno nuovamente finito la loro storia d’amore. Alle domande sulla questione la Mega risponde che prima o poi le cose finiscono ed evidentemente la loro storia era arrivata al capolinea.