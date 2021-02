Melissa Satta, il completino sportivo è una bomba. “Single sei più bella” – FOTO

Il completino sportivo sfoggiato da Melissa Satta stende i followers, che rimangono estasiati di fronte allo scatto. Curve da capogiro per l’ex velina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Dopo la fine del suo matrimonio, Melissa Satta è tornata su Instagram più in forma che mai. L’ex velina, che lo scorso dicembre ha reso pubblica la separazione dal marito, sembrerebbe decisa a voltare definitivamente pagina. La coppia, insieme da svariati anni, si era detta addio tramite un post condiviso sui social. Come riportato dalla Satta, lei e Boateng si sono lasciati di comune accordo. La modella aveva anche colto l’occasione per ringraziarlo del regalo più bello mai ricevuto nella vita: il figlio Maddox.

Tornata single, Melissa non perde occasione per esibire la propria sensualità di fronte ai followers. Nell’ultimo scatto pubblicato, il completino sportivo ha fatto strage di cuori.

Melissa Satta, completino mozzafiato e curve da capogiro – FOTO