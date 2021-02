Il basilico è il re della cucina mediterranea. Si tratta di un’erba aromatica che non può assolutamente mancare in tavola e nei piatti tipici italiani, dalla pizza ella pasta al pomodoro. Eppure non tutti sanno che il basilico è ricchissimo di sostanze nutritive e un alleato del nostro benessere.

In questo articolo non solo ti spiegheremo come coltivare il basilico in vaso senza farlo seccare velocemente e come usare il basilico in cucina in modo non convenzionale, diverso dai soliti piatti della tradizione.

Il basilico, quali sono le sue caratteristiche e qual è la sua storia

Il basilico è una pianta erbacea originaria dell’India. Si tratta di un’erba aromatica utilizzata tipicamente nella cucina mediterranea e nelle cucine asiatiche in Taiwan, Thailandia, Vietnam, Cambogia e Laos.

Grazie al profumo delle sue foglie, che a seconda della varietà può essere più o meno dolce o pungente, è perfetto per aromatizzare piatti della cucina tradizionale e gourmet.

Tutti i benefici che apporta all’organismo il basilico

Il basilico viene impiegato tradizionalmente in alcune medicine popolari. Le sue foglie e le sommità fiorite vengono utilizzate per preparare infusi ad azione sedativa e antispastica delle vie digerenti.

Il basilico può essere usato come collutorio è indicato contro le infiammazioni del cavo orale. L’olio che si ricava dal basilico è utilizzato per massaggiare le parti del corpo dolenti o colpite da reumatismi.

Il basilico in cucina, ecco come viene usato in cucina

Il basilico è una pianta aromatica che va utilizzata fresca e per godere delle sue note aromatiche devi aggiungerlo alle pietanze all’ultimo momento.

Quando invece viene essiccato perde del tutto il suo sapore lasciando un debole profumo di fieno.

Infine, il basilico può essere pestato in un mortaio per rompere le cellule che contengono l’olio essenziale, liberandone l’aroma.

La tisana al basilico per alleviare lo stress

La tisana al basilico è perfetta per calmarsi in momenti della vita particolarmente difficili. Prepararla è molto facile e veloce.

Fai bollire 250 ml di acqua e quando sarà arrivata a ebollizione metti il basilico in infusione per 10 minuti. Trascorso questo tempo filtra la tisana e gusta.