Serena Cappello, chi è davvero la moglie di Mario Draghi

Mentre Sergio Mattarella affida a Mario Draghi l’incarico di formare un Governo, i giornali raccolgono notizie su sua moglie, Serena Cappello

Mario Draghi, ex presidente della Bce, ha ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo Governo. Quest’ultimo avrebbe accettato con riserbo la proposta offertagli, dopo un lungo colloquio con l’ex premier Conte, svoltosi a Palazzo Chigi. Le testate giornalistiche, nel frattempo, sono a caccia di notizie in merito alla moglie del futuro presidente del Consiglio, Serena Cappello. Su di lei, pochissime sono le informazioni diffuse. La coppia, insieme dal 1973, ha avuto due figli, Giacomo e Federica. Scopriamo di più sulla chiacchierata moglie di Mario Draghi.

Serena Cappello, il profilo della moglie di Mario Draghi: è di nascita nobile

La moglie di Mario Draghi ha sempre mantenuto stretto riserbo in merito alla propria vita privata. Su di lei, si sa veramente poco. Serena Cappello, tuttavia, ha alle proprie spalle un’origine nobile: la sua famiglia discende infatti da Bianca Cappello, consorte del granduca di Toscana Francesco de’ Medici.

Il rapporto tra la donna e Draghi sembrerebbe essere un rapporto di grande affiatamento. Anni fa, quando l’uomo lascio il proprio incarico di presidente della Bce, i giornalisti gli domandarono che cosa avrebbe fatto in futuro. Draghi, con estrema prontezza, rispose loro con queste parole: “Davvero non so. L’ho detto molte volte. Chiedete a mia moglie, ne sa più lei“.

Serena Cappello ed il papabile presidente del Consiglio sono sposati da quasi 50 anni. I due, che hanno moltissime proprietà, amano trascorre le loro vacanze nei possedimenti in Umbria, dove tra l’altro si è sposato anche il primogenito della coppia.