Un uomo di 50 anni è stato ucciso nella serata di ieri all’esterno di un pub a colpi d’arma da fuoco: in corso le indagini della polizia.

Choc a Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord, dove un uomo è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco davanti ad un pub ieri sera. La vittima, un uomo di 50 anni, sarebbe stata avvicinata da un killer in auto e poi raggiunta da alcuni proiettili. Sentendo gli spari, i residente hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto si sono precipitati i sanitari e le forze dell’ordine. Per il 50enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sull’omicidio sono ancora in corso le indagini per individuare i responsabili.

Un uomo è stato freddato nella serata di ieri, martedì 2 febbraio, davanti ad un pub in un quartiere a nord di Belfast, in Irlanda del Nord. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione della Bbc, la vittima, un uomo di 50 anni, sarebbe stata avvicinata dall’assassino che poi avrebbe sparato diversi colpi di pistola, almeno cinque. Alcuni di questi hanno raggiunto il 50enne che si è accasciato a terra. Dopo aver sentito gli spari, alcuni abitanti della zona hanno lanciato l’allarme.

Sul luogo della sparatoria, sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 50enne, morto per le gravi ferite. Intervenuti anche gli agenti della polizia che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto con esattezza e rintracciare il responsabile dell’omicidio.

Stando a quanto riporta la Bbc, la vittima, alcuni anni fa, sarebbe stata riconosciuta in tribunale come un repubblicano dissidente, ma non è chiaro se questo possa essere legato all’omicidio. La polizia ha esortato a farsi avanti chiunque avesse visto qualcosa o fosse in possesso di informazioni utili per le indagini.

Quanto accaduto ha sconvolto l’intera comunità di Belfast. Il consigliere del Partito Social Democratico e Laburista, Paul McCusker, ha condannato la sparatoria che ha definito tanto “insensata” quanto “orribile“.