Due ragazze sono state arrestate lunedì 1 febbraio per aver aggredito una coetanea lo scorso 27 gennaio.

Lo scorso mercoledì, 27 gennaio, una ragazza di appena 18 anni è stata brutalmente aggredita a Béziers, comune francese nel dipartimento Hérault dell’Occitania (Francia). Le responsabili dell’assalto sono due coetanee, appartenenti alle comunità gitane. Secondo quanto riportano i media locali, entrambe le ragazze, una di 16 e l’altra di 19 anni, sono state arrestate.

Il bullismo delle due giovani: prima gli insulti; poi sono partite le mani. La terribile scena è stata filmata con il cellulare di una complice e in seguito pubblicata sul web. Immagini e video condivisi tra i vari social media riprendono gli schiaffi e i pugni sferzati con violenza alla ragazza, la quale viene presa per i capelli per diversi minuti. France Bleu Hérault riferisce che la vittima è stata aggredita mentre stava tornando alla stazione degli autobus per tornare a casa dallo stage.

Il cellulare apparteneva a un’altra vittima

L’attacco è avvenuto precisamente il 27 gennaio 2021 nella salita di Avenue de la Marne, sotto il Restos du Cœur. La vittima, paralizzata, aveva appena lasciato la Martin Luther King Neighbourhood House sulle rive del fiume francese Orb, dove stava svolgendo uno stage. I video di questa aggressione sono stati trovati per caso su un telefono rubato e ritrovati a Montpellier. Il dispositivo con cui è stato filmato l’assalto appartiene a una ragazza di 14 anni originaria di Biterrois; anche lei è stata vittima di bullismo da parte delle stesse adolescenti. “Non possiamo accettarlo. È un peccato. […] Questo trio ha fatto un danno considerevole alla nostra comunità”, ha annunciato un portavoce della comunità gitana di Béziers.

La terrible agression d’une jeune fille de 18 ans à #Béziers est effroyable : coups, insultes et humiliations. Cette agression n’est que l’arbre qui cache la forêt. Notre pays devient, un peu plus chaque jour, le terrain de jeu des barbares ! RÉTABLIR l’ordre et la paix, VITE ! pic.twitter.com/4PEwpGhHQk — Jean-Lin Lacapelle (@jllacapelle) February 3, 2021

L’attacco è stato condannato anche dal sindaco di Béziers Robert Ménard: “Sono scioccato dal video” – ha confessato – “Com’è possibile che una ragazzina si scagli contro una sua coetanea con così tanta violenza? “

Fonte France Bleu Hérault