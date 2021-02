Chiara Ferragni e Fedez: i fans scoprono il nome della bambina sui social. La fashion blogger ha chiesto ai suoi followers: “Riuscite ad indovinare il nome?”

Chiara Ferragni e Fedez sono sicuramente le persone sui social più amate di sempre, in particolar modo da noi italiani. La loro storia è cominciata nel 2016, i due si sono conosciuti ad un pranzo con amici in comune e i loro rispettivi fidanzati di allora. Federico ha poi scritto una canzone dove l’ha citata quando sono tornati entrambi single, da lì hanno cominciato a sentirsi e alla fine lui la invitò ad uscire. Da allora non si sono più lasciati.

Chiara Ferragni e Fedez: i fans hanno indovinato il nome della bimba?

Chiara e Federico si sono sposati dopo circa un anno e mezzo ma la proposta di matrimonio è arrivata da lì a pochi mesi di distanza: alle loro nozze era già presente il piccolo Leone, il figlio tanto voluto che hanno concepito insieme. A distanza di due anni da quel momento, Chiara e Federico hanno annunciato una seconda gravidanza e siamo oramai agli sgoccioli. Mancano poche settimane al parto ed è partito il toto scommesse per il nome: come si chiamerà la bambina? Attraverso alcuni indizi sui social sono in molti a pensare che a svelare il nome della bimba è stato un tatuaggio di Chiara: Luce.

Chiara ha sempre detto che quel tatuaggio lo ha fatto per una persona molto importante che si chiama così. E se fosse pure il nome della loro bambina? Non ci resta che aspettare per vedere se i fans hanno indovinato.