Sorelle Rodriguez, la posa inequivocabile che infuoca il web – FOTO

Le sorelle Rodriguez non perdono occasione per mostrare la loro bellezza. Il motivo è più che valido: lanciano la nuova collezione estiva.

Le Rodriguez sono le sorelle più sensuali della televisione italiana. Basta leggere i commenti a corredo di ogni foto postata rispettivamente dai profili di Belen e Cecilia; i fisici statuari ed i lineamenti armoniosi, le rendono desiderate anche da tantissimi brand a cui di volta in volta le sorelle prestano il volto proponendo i loro prodotti. Stavolta però il brand è delle Rodriguez: Me Fui infatti è un marchio di costumi da bagno dai tagli accattivanti. Fantasie particolari così come i modelli proposti, rispecchiando così l’animo delle showgirl argentine. La foto che ha postato Cecilia poco fa la immortala insieme a Belen con i loro bikini, svelando un’anticipazione della nuova collezione. Dalla foto si riesce a scorgere un bikini a fantasia per la sorella maggiore ed un animalier per Cecilia. I follower ringraziano per la celestiale visione.

Le sorelle Rodriguez avvertono sui social: “La vendetta…occhio!”

Dopo aver spulciato tra le storie di Cecilia, molti si chiedono con chi ce l’abbia Belen Rodriguez. Il discorso infatti sulla vendetta avrebbe lasciato perplesso il web soprattutto perché la showgirl non fa nomi. Il tutto è nato da un discorso circa l’oroscopo e gli ascendenti in cui Belen spiega che credeva fosse ascendente bilancia anziché scorpione. Poi ammette che le piace in quanto i nati sotto il segno dello scorpione sono tipi vendicativi ma ammette: la vendetta è un piatto che va servito freddo, occhio.

E Cecilia esclama, poveri voi e poveri noi!! A chi si riferiscono?