Uomini e Donne, accusa di video hot in diretta: bufera in studio. Aurora e Giancarlo hanno chiuso la loro frequentazione e oggi hanno litigato furiosamente in puntata

Oggi a Uomini e Donne è andata in onda una puntata particolare del programma. Si è chiusa la frequentazione tra Aurora e Giancarlo, che si stavano vedendo da un po’ di tempo. Hanno litigato furiosamente in puntata per il modo in cui la loro storia si è chiusa: non poteva andare davvero in maniera peggiore, si sono urlati contro le cose peggiori e Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire parecchie volte per tranquillizzarli.

Uomini e Donne, Giancarlo e Aurora litigano furiosamente in studio

Mentre litigavano, Giancarlo ha accusato Aurora di avergli fatto dei video bollenti e di averglieli mandati. Aurora, incredula, ha chiesto al suo ex corteggiatore di tirare fuori i video e di mostrarli a tutti perché lei non ha mai registrato nulla. Giancarlo è andato a prendere il telefono e, dopo aver mostrato un breve video innocente, ha rivelato di aver cancellato quelli più compromettenti.

Aurora, mortificata, ha deciso di lasciare il programma ringraziando tutte le persone che ha conosciuto e che sono sempre state al suo fianco. Giancarlo ha sottolineato di averci tenuto tanto ad Aurora e di essere dispiaciuto per come le cose sono finite tra di loro.