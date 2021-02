Mercedesz Henger è impaziente di tornare ad allenarsi in palestra: lo scatto condiviso su Instagram scatena i bollenti spiriti dei fan

E’ impaziente di tornare ad allenarsi Mercedesz Henger, che su Instagram non ha potuto non condividere la sua “voglia di palestra“. L’influencer, fidanzata con il personal trainer Lucas Peracchi, ha completamente stravolto il proprio fisico attraverso l’allenamento, ed ora non può più vivere senza. Nell’ultimo scatto postato su Instagram, l’outfit della figlia di Eva è a dir poco strepitoso. Mentre il top ne esalta il generoso décolleté, il leggings fascia alla perfezione il fondoschiena mostruoso della giovane. Gli utenti non possono che apprezzare la visuale mozzafiato: “Bellezza irrefrenabile“, “Meravigliosa“, si complimentano.

Mercedesz Henger, l’incredibile trasformazione fisica, forme che incantano

Della ragazza esile e magra che partecipò all’Isola dei Famosi non è rimasto quasi nulla. Mercedesz Henger, 30 anni quest’anno, è decisamente cambiata nel giro di pochi anni, ed è tutto merito dell’allenamento. L’influencer, che ha iniziato la propria avventura in palestra circa tre anni fa, ora è completamente diversa: il suo corpo, scolpito e tonico, è una visuale mozzafiato.

La trasformazione fisica ha portato a Mercedesz anche moltissime critiche. Alcuni utenti, a fronte degli scatti postati dalla giovane, hanno dimostrato di non apprezzare la sua attuale corporeità, giudicandola poco femminile. La Henger, tuttavia, non si è lasciata abbattere dai commenti degli haters, e si è detta fiera dei risultati raggiunti.

A sostenerla in ogni progresso, il fidanzato Lucas Peracchi, ex tronista di “Uomini e Donne” e personal trainer. I due, tra alti e bassi, sembrano vivere un’intensa ed appassionata storia d’amore.