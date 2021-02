La bellissima influencer Elena Morali infiamma Instagram con una foto in intimo animalier: mai vista così sexy

La seducente modella stavolta ha decisamente superato ogni aspettativa. Ha pubblicato una foto ad alto contenuto infiammante, in una posa che incolla letteralmente gli occhi su di lei.

Non è una novità per Elena Morali postare scatti provocanti ed entrare così nelle fantasie dei suoi fan, i quali la ammirano quotidianamente attraverso le immagini quasi artistiche del suo magnifico corpo.

Non ci sono rivali nel sapersi offrire all’obiettivo, e l’ultimo scatto spazza via ogni forma di concorrenza e competizione..

Elena Morali versione animalier

L’influencer ha davvero sbalordito i suoi followers, che le hanno spedito in pochi minuti migliaia di cuoricini. Amatissima e seguitissima, vanta 1,2 milioni di seguaci, che non mancano di complimentarsi per la sua bellezza e sensualità.

Questa volta li ha lasciati davvero senza fiato, adagiata con grazia e abilità in una seduta di design sospesa al soffitto. Sembra un’opera d’arte incorniciata dal legno dell’arredo, e richiede la medesima contemplazione.

La posizione è ricercata e stuzzicante, esibisce tutta la sua elasticità offrendo lo stacco di gamba che si allunga verso l’alto. Portandosi invece il ginocchio verso la testa, lascia osservare la forma del gluteo perfettamente rotondo, evidenziato dall’elastico dello slip animalier. A completare, in abbinamento troviamo il top che non riesce a contenere il suo prorompente lato A.

Regala un profilo stupefacente, che sprigiona femminilità, esaltato da un make-up da diva anni ’50, con l’eyeliner che regna sul viso. I capelli biondi e fluenti illuminano la sua immagine, cadendo in una cascata di onde oltre le spalle. Tonica, formosa e affascinante, è il ritratto della salute e della bellezza: pazzesca.