Francesca Fialdini descrive uno scenario inaspettato: “C’ero solo io…” – VIDEO

Francesca Fialdini ha condiviso con gli utenti di Instagram un avvenimento inaspettato: il video arriva direttamente dalla Fontana di Trevi

La conduttrice di “Da noi… a ruota libera“, programma in onda la domenica pomeriggio su Rai 1, è sempre in prima linea quando si tratta di condividere scatti inerenti al proprio lavoro. Francesca Fialdini, la cui trasmissione si presenta come un proseguimento di “Domenica In”, è attivissima sui social, e attraverso i media cerca di fornire ai followers anticipazioni e dettagli delle storie raccontate. Proprio ieri, la conduttrice ha deciso di adoperare Instagram per veicolare un messaggio diverso. Francesca, all’improvviso, si è trovata di fronte ad uno scenario inaspettato.

Francesca Fialdini, da sola di fronte alla Fontana di Trevi – VIDEO

“Tornando a casa ieri sera sono passata da qui“, ha scritto Francesca Fialdini, postando un video della Fontana di Trevi. Lo scenario che si è presentato alla conduttrice era senza dubbio insolito: il celebre monumento era deserto. Nessun turista a scattare delle foto, nessuno che lanciasse delle monetine nella celebre fontana. “C’ero solo io“, ribadisce la presentatrice, incredula ed emozionata.

La padrona di casa di “Da noi… a ruota libera” ne ha approfittato per ricordare la prima volta in cui, a sedici anni, si trovò a visitare la nota fontana romana. All’epoca era necessario fare la fila per scattare anche soltanto una foto. Ora che il monumento, celebre per la scena de “La dolce vita” con Marcello Mastroianni, è completamente deserto, la nostalgia prende il sopravvento.

“Vi mando queste immagini per portarvi lì per qualche secondo, a lanciare una monetina almeno col pensiero“, scrive la Fialdini ai followers, che possono così bearsi dello spettacolo inaudito.