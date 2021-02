Valentina Vignali in intimo sul set: fisico scolpito, è stupenda – FOTO

Valentina Vignali in intimo sul set: fisico scolpito, è stupenda. L’influencer ha pubblicato degli scatti su Instagram che hanno fatto impazzire i suoi numerosi fans

Valentina Vignali è una delle donne più amate del mondo di Instagram. Da sempre è stata una grande appassionata dello sport, in particolar modo del basket, ed è riuscita a trasformare questa sua passione in un vero e proprio lavoro. La sua bellezza e la sua simpatia le ha permesso di diventare anche un’influencer molto amata sui social che da diversi anni viene seguita a prescindere dal suo lavoro di giocatrice.

Valentina Vignali uno schianto nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram

Valentina qualche anno fa ha avuto una relazione importantissima con Stefano Laudoni che è durata ben quattro anni: avevano tanti progetti di vita insieme ma è terminata quando lei ha scoperto che Stefano la tradiva. Ad oggi la sua vita è cambiata totalmente: a maggio compirà trent’anni e può dire di essere una donna felice, al fianco del suo “nuovo” fidanzato Lorenzo, che ha conosciuto poco prima di entrare due anni fa nella casa del Grande Fratello Vip.

Lorenzo è arrivato quando Valentina non ci sperava più e soprattutto non credeva più nell’amore: lui è stato paziente e l’ha aspettata fuori dalla casa a braccia aperte. Superata la prova del nove della distanza, da allora non si sono più lasciati.