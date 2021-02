Una casa in vendita con un grazioso giardino in Gran Bretagna cattura l’attenzione. Un dettaglio macabro lascia senza parole i possibili acquirenti.

In Gran Bretagna una casetta con giardino ha attirato l’attenzione. Un dettaglio lascia i possibili acquirenti senza parole. Tutti fuggono a gambe levate. L’edificio è ristrutturato. Diversi sono gli interventi apportati nel tempo. E’ Situata a Middleton nel quartiere di Leeds. Innumerevoli sono le visite all’immobile ma nessuna è andata a buon fine.

Il dettaglio che spaventa ogni visitatore è legato alla presenza di una tomba nel giardino della casa. Al suo interno l’uomo che da sempre ha vissuto nella casa. Nel testamento il proprietario ha chiesto di essere sepolto nel luogo in cui ha passato tutta la vita. Nessuna possibilità di rimozione della tomba.

Una casa perfetta ma un dettaglio inquietante fa scappare gli acquirenti

La villetta inglese sarebbe perfetta. Il quartiere in cui è situata è tranquillo. Le camere sono ampie, il giardino è grazioso. Il tutto a un prezzo conveniente.

L’agenzia immobiliare in ogni incontro con i possibili compratori ha dovuto chiarire il macabro dettaglio per ragioni di trasparenza. La casa è composta da tre camere da letto, un salone, un bagno, una cucina e una serra. Il tutto circondato da un ampio spazio verde.

L’immobile è stato messo in vendita dagli eredi del vecchio proprietario. Quest’ultimo è nato e morto nella casa. Il defunto, per sua espressa volontà, è stato sepolto nel giardino dell’abitazione e non è possibile rimuovere la tomba.

Nel suo testamento l’uomo ha indicato la richiesta di collocare la sua tomba nel luogo a cui è stato legato da tutta la vita. Una questione che sta creando notevoli problemi all’agenzia immobiliare che non trova nessun acquirente disponibile. Dopo che il dettaglio viene comunicato per trasparenza, tutti si danno alla fuga.

I nuovi proprietari quindi, oltre ad pagare 125 mila sterline, dovranno convivere con le reliquie dell’uomo.