Il 19enne, in coma da marzo 2020 a causa di un incidente, si è risvegliato da poche settimane.

Joseph Flavill è stato ricoverato d’urgenza il 1° marzo 2020, dopo essere stato investito da un veicolo mentre stava camminando su una strada a Burton upon Trent, una cittadina nella contea dello Staffordshire, in Inghilterra. Il tragico incidente è dunque avvenuto tre settimane prima dall’inizio della pandemia nel confine britannico. Il brutale scontro gli ha provocato una grave lesione cerebrale e l’impatto è stato così violento da farlo precipitare in un profondo stato di incoscienza. Il coma è durato quasi un anno: il ragazzo, 19 anni, è stato per 10 mesi all’oscuro di tutte le complicazioni e varianti legate al SARS-CoV-2.

Contagiato due volte durante il coma

Il caso di Flavill è singolare. Secondo quanto riportano i media locali, pur non essendo a conoscenza della pandemia virale, il giovane è stato contagiato dal Coronavirus per due volte e per due volte è riuscito a sconfiggere la malattia mentre era in coma, nel suo letto asettico d’ospedale. Sono passate tre settimane dal suo risveglio e Joseph Flavill ha ripreso gradualmente conoscenza: l’adolescente sta lentamente riacquistando le sue capacità motorie e cognitive. Il paziente è stato trasferito dal Leicester Hospital a un centro di cura per continuare la sua guarigione. Secondo le persone a lui vicine, Joseph Flavill è in grado di muovere gli arti solo su richiesta dei medici ed è in grado di interagire con la sua famiglia attraverso sorrisi o battiti di ciglia: i tempi della riabilitazione saranno molto lunghi.

Sua zia Sally Flavill, intervistata da The Guardian, afferma che al momento del risveglio il ragazzo era totalmente ignaro sulla situazione pandemica a livello internazionale.

