Grande Fratello Vip, Dayane Mello lutto fratello: le parole di Salvo Veneziano scatenano le polemiche. La concorrente sta vivendo una vera e propria tragedia nella casa

Dayane Mello è una delle concorrenti di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip. Una delle più amate e odiate dal pubblico, ma quando accadono tragedie del genere non esistono schieramenti. Dayane, infatti, ha perso suo fratello Lucas che è morto in un incidente stradale stamattina. Una notizia devastante per la concorrente, che ha deciso di non lasciare la casa più spiata d’Italia perché dovrebbe fare dieci giorni di quarantena da sola per poter partire per il Brasile.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi, Alba Parietti lo difende dal Grande Fratello: è guerra

Dayane Mello ha perso suo fratello: le parole di Salvo Veneziano scatenano le polemiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Veneziano (@salvovenezianoofficial)

Tutti si sono stretti attorno al suo dolore, i ragazzi nella casa e anche i concorrenti eliminati, dimostrando che sono diventati davvero tutti una piccola famiglia. A scatenare una bufera è stato Salvo Veneziano che ha contestato la decisione di Dayane di rimanere ancora nella casa: un’insinuazione che ha fatto infuriare gli utenti sul web, che lo hanno accusato di essere insensibile e troppo duro. Davanti ad una tragedia del genere bisognerebbe soltanto tacere e mettere da parte i dissapori.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Antonella Elia quanto guadagna al GF Vip? Cachet stellare, è polemica

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Successivamente, Salvo ha provato a giustificarsi con un post dove ha espresso la sua vicinanza a Dayane ma ha ribadito che la sua decisione di rimanere nella casa gli sembra un po’ sospetta. Sul web si sono scatenate le polemiche.