Sara Croce, shooting bollente in compagnia di un’altra donna – FOTO

Sara Croce stavolta ha davvero esagerato: il lato B si mostra senza alcun ostacolo. Gli slip infatti non ci sono.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Lo scatto in bianco e nero di Sara Croce non nasconde le rotondità che emergono in maniera evidente. Il lato B infatti non viene offuscato dal gioco di luci e ombre che caratterizza lo scatto, ma emerge senza alcun ostacolo. Chi ama il fisico slanciato della modella e le curve generose, ammirando questa foto ne rimane estasiato. La Croce si trova adagiata sul pavimento e si lascia immortalare dal fotografo. Non indossa gli slip, in quanto non appare alcun cenno di perizoma, ma solo un body nero a costine e a maniche lunghe. I capelli mossi sono lasciati così al vento ed il make-up è a tema bianco nero; lo smokey eyes ne accentua lo sguardo. Magnifica.

Sara Croce e lo shooting sexy: chi è l’altra donna?

