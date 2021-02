Mercedesz Henger, la nuova avventura con Lucas Peracchi: “È stato il destino”

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi hanno condiviso una nuova avventura insieme, di cui entrambi sono d’accordo nel dire che è stato il destino a volerlo: scopriamo di cosa si tratta

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sono una coppia molto affiatata e unita come testimoniano le varie foto pubblicate sui social network che li ritraggono insieme. Alcuni fan avranno notato un piccolo particolare che certamente aiuta a consolidare la loro magnifica unione. Entrambi infatti nutrono un amore sincero e profondo nei confronti degli animali tanto da considerare i loro due amici pelosi come dei veri e propri figli. Mercedesz e Lucas hanno allargato la loro famiglia. Prima con Briciola di 11 anni, con un passato difficile alle spalle, e poi con Kira di 3, quest’ultima entrata nella loro vita solo recentemente. “Con Kira penso sia stato un vero segno del destino – ha raccontato Mercedesz in un’intervista – ho sempre amato i cani di grossa taglia e lei quando mi ha visto non riusciva a smettere di saltellare“. In sostanza secondo la bella figlia di Eva Henger è stato un amore a prima vista per entrambe.

L’amore per gli animali di Mercedesz Henger e Lucas Peracchi

Sia Mercedesz Henger che Lucas Peracchi hanno sempre reso pubblico, anche attraverso i vari social network, l’amore profondo per i propri amici a quattro zampe. È stato proprio il personal trainer a dichiarare senza mezzi termini che Briciola e Kira vengono trattati come delle persone. “Passiamo la giornata a coccolarli – ha confessato Lucas – per loro sono un vero giocattolo grande“. I due cagnolini in sostanza sembrano quasi essere dei figli per la bellissima coppia. E chissà che non rappresentino un modo per prepararsi al meglio all’avventura dell’essere genitori.

Di sicuro sia la piccola Kira che Briciola hanno avuto la capacità di aumentare ancora di più quella fantastica atmosfera piena d’amore che si respira in casa Henger.