Rimedi ciglia deboli: tutti gli ingrendienti utili per rinforzarle in modo efficace!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su quali sono i rimedi migliori per le ciglie deboli. Tutti gli ingredienti più efficaci.

Sempre più di frequente molte donne non sono contente delle loro ciglia e, di conseguenza, del loro sguardo. Le ciglia donano allo sguardo un’attrattiva particolare. Molto spesso le ciglia si presentano sfibrate e deboli. I motivi sono da ricercare in diversi fattori come l’età, la genetica e le carenze sia alimentari che ormonali.

Tuttavia, non dovete disperare perché ci sono molti ingredienti del tutto naturali, e presenti in tutte le dispense, che possono aiutarvi a riavere delle ciglia forti e lunghe come avete sempre sognato.

Rimedi naturali ciglia: come rafforzarle con ingredienti naturali

Uno degli ingredienti più efficaci è sicuramente l’olio d’oliva che, essendo ricco di vitamina E e acido oleico, è un elemento adatto a ridare nutrimento e volume alle vostre ciglia. L’applicazione è molto semplice: non dovrete far altro che bagnare leggermente un cotton fioc nell’olio d’oliva ed applicarlo sulle vostre ciglia, preferibilmente prima di andare a dormire. La mattina seguente, poi, andrete a lavare il viso con acqua tiepida. Questo semplice trattamento darà risultati quasi immediati, ma dovrebbe diventare una vostra routine quotidiana.

Un altro elemento molto importante per la cura delle vostre ciglia è sicuramente il limone. Ricco di vitamina B e C, acido folico e molte altre sostanze utili aiuta a dare nutrimento alle vostre ciglia e a favorirne la crescita. Potete prendere un cucchiaio e porgere sopra della buccia di limone tritata e dell’olio d’oliva. Il tutto va fatto riposare per circa una settimana. Al termine, poi, andrete ad utilizzare un cotton fioc immergendolo nella soluzione creata e applicando il tutto sulle ciglia.

Anche il tè verde è molto utile per la cura delle ciglia. In particolare quello verde è ricco di flavonoidi che vanno a stimolare direttamente la crescita delle ciglia. La preparazione è molto semplice: non dovrete fare altro che andare a preparare normalmente il tè e, poi, farlo raffreddare.

Successivamente, sempre con un batuffolo di cotone, potete applicare il tè direttamente sulle vostra ciglia facendo cura di arrivare fino alla radice e alla punta. Questo trattamento può essere ripetuto anche più volte durante l’arco della giornata. Tuttavia, è bene specificare di tenere ben lontano dagli occhi il tè verde perché il contatto può provocare arrossamento e gonfiore.

Un ingrediente molto diffuso nell’ultimo periodo è sicuramente l’aloe vera. Contiene numerose sostanze nutritive come, ad esempio, vitamine. Potete applicare con un cotton fioc un po’ di aloe e lasciare in posa per circa 12 ore, preferibilmente la notte. Potete lasciare agire entrambi come volete. Possiamo al termine notare fin da subito i risultati.

Un altro olio particolarmente utile per la salute delle nostre ciglia è sicuramente quello di ricino. Oltre ad essere molto nutriente, ha un’azione stimolante sui follicoli. L’olio di ricino, inoltre, va a distruggere anche parte dei microorganismi responsabili della crescita delle ciglia. Potete applicare questo composto direttamente sulle ciglia e aspettare almeno 10 minuti.