Rimedi naturali forfora: gli ingredienti utili per risolvere il problema!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come risolvere il problema della forfora con ingredienti naturali.

Uno dei problemi estetici più frequenti che colpisce la chioma è sicuramente la forfora. La sua presenza dimostra che qualcosa nella cura dei capelli non sta funzionando. Tuttavia, non bisogna disperare perché esistono molti rimedi contro questo problema che possono essere creati in maniera semplice e naturale, senza nessun utilizzo di prodotti chimici.

Prima di scegliere il rimedio migliore contro la forfora, dovete prima capire qual è il tipo di forfora che si riscontra sul vostro cuoio capelluto.Dopo aver parlato di come rimediare a prurito e forfora, ecco i rimedi migliori contro la forfora.

Rimedi naturali forfora: le proprietà dell’aloe vera

Che sia secca o grassa, esistono dei rimedi completamente diversi. La forfora grassa fa apparire il cuoio capelluto molto unto perché porta alla produzione di sebo e alla crescita della Malassezia, un lievito già presente nei capelli. Questo fungo rende i capelli molti oleosi creando una forte desquamazione anche sulla cute.

La forfora secca, invece, provoca prurito e la presenza sui vestiti di piccole scaglie secche. Questo succede soprattutto quando l’aria è troppo secca, quando c’è troppa esposizione al sole o quando lo shampoo o l’aria del phon è troppo calda.



La soluzione ad entrambi i problemi è idratare bene il cuoio capelluto e usare prodotti che vadano a diminuire la presenza di funghi. Per fare ciò possiamo utilizzare parecchi elementi.

Uno di essi è sicuramente l’aloe vera ricco di proprietà antibatteriche ed idratanti. Vi basterà spremere il succo di una foglia di aloe vera e andare ad applicare il liquido direttamente sul cuoio capelluto e lasciare che il gel agisca.

In questo modo, la pelle sarà idratata in maniera de tutto naturale. Un’azione simile l’ha anche l’aceto di mele che è in grado di riequilibrare il pH della pelle e ridurre la crescita di funghi andando ad eliminare anche le cellule morte.

In questo caso, dopo l’applicazione si può avere un odore sgradevole, ma questo problema può essere ovviato mescolando qualche goccia di aceto di mele insieme allo shampoo oppure utilizzarlo insieme a qualche goccia di olio essenziale.

Già con questi due semplici rimedi la forfora sarà un lontano ricordo.