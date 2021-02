Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Una giacca fluo che incarna l’essenza della Primavera 2021: vivace e sopratutto unisex, ce la presenta Tommaso Zorzi al Grande Fratello VIP.

Un look genderless. Come ci ha già insegnato Valentino Haute Couture con la sfilata a Palazzo Colonna, la moda del futuro non prevede distinzione di genere.

Ed ecco come una giacca indossata da Tommaso Zorzi al GF Vip può rivelarsi tendenza Primavera Estate 2021 tanto per fashion victims maschili quanto femminili.

Osserviamo l’outfit di Tommaso e prepariamoci a copiarlo per un look decisamente trendy.

Una giacca estrosa e coloratissima firmata Marcelo Burlon, con pantaloni en pendant e una semplice T-Shirt nera per un perfetto bilanciamento. Risultato? Un gioco cromatico sulle tonalità fluo mixate insieme: dal rosa, al verde, all’arancione.

Un’esplosione di colori avanguardista e degna della stagione calda che tutti stiamo aspettando.

Una giacca fantastica non tanto per essere tendenza della prossima stagione, quanto perché abbiamo di fronte l’esempio perfetto di moda genderless.

E se le stesse grandi Maison stanno promuovendo un fashion all’insegna dell’ecosostenibilità e dell’unisex, chi siamo noi per contraddirle e non imbatterci in questo fenomeno tutto da scoprire? La Primavera 2021 è più vicina di quanto si pensi e dobbiamo riempire il nostro guardaroba con le nuove tendenze.

Cominciamo da questo esempio di estetica androgina che ci farà sentire ribelli, emancipate e all’avanguardia.