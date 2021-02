La bella influencer Giulia De Lellis è sensuale in uno scatto che la ritrae allo specchio in intimo nero di pizzo

La De Lellis da un buongiorno focoso con un intimo in pizzo nero che lascia spazio all’immaginazione. La bella influencer è sempre in forma, lei stessa aveva dichiarato tempo fa che per lei la forma fisica è molto importante. Infatti l’influencer cerca di mangiare salutare e fare allenamento spesso per mantenere il fisico.

I fan di Giulia creano una folla esagerata sotto la sua finestra

L’influencer ha condiviso una serie di foto e video che ritraggono la folla che aspetta Giulia fuori un albergo, mentre entra in macchina e anche in discoteca. Sono tantissimi le persone ad aspettarla e ad urlare il suo nome alla finestra. Migliaia di fan ad accorrere, manco fosse un attrice di Hollywood. I nuovi modelli iconici ad oggi sono questi, influencer usciti da Uomini e Donne. Fondamentalmente non è chiaro da dove arrivi tutta questa ammirazione, se dalla personalità dell’influencer o dal suo stile che affascina i fan. Ogni occasione di vedere Giulia si tramuta in una folla impenetrabile, i bodyguard che scortano Giulia come fosse la principessa d’Inghilterra.

Mai vista una cosa del genere per un’influencer di 24 anni, certo sa come farsi volere bene questa ragazza. Guendalina Canessa commenta scrivendo:”Quanto è bello essere così amata”, e un’utente risponde:”Ma scusami ricordami che ha fatto che in questo momento mi sfugge”. La Canessa risponde poi che è entrata nei cuori della gente per la sua semplicità. Sarà anche semplice nei modi ma certamente non ha uno stile di vita “semplice” l’influencer. Infatti è sempre immortalata in luoghi super lusso tra ristoranti e alberghi. Indossa abiti firmati e borse e scarpe da 500 euro l’una e anche più di 1000 in alcuni casi. I fan della De Lellis sono decisamente fuori controllo e spesso lo hanno dimostrato minacciando chi osava criticare la loro beniamina.