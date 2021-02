Un uomo è morto questa mattina in un cantiere di Tovo San Giacomo (Savona), dove è improvvisamente crollata una parete travolgendo una ruspa.

Una persona ha perso la vita questa mattina in un cantiere edile di Tovo San Giacomo, in provincia di Savona. La vittima si trovava all’interno del cantiere, allestito per il recupero di un vecchio edificio, quando improvvisamente una parete dello stabile adiacente è crollata ed ha travolto una delle ruspe. A rendere noto quanto accaduto è stato il sindaco del comune del savonese che si è recato sul luogo del crollo, dove sono arrivati anche i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Savona, crolla la parete in un cantiere e travolge una ruspa: un uomo perde la vita

Dramma in provincia di Savona nella mattina di oggi, giovedì 4 febbraio. Una persona sarebbe morta in un cantiere allestito nei pressi del municipio di Tovo San Giacomo per il recupero di un immobile. Secondo quanto ricostruito, come riporta l’agenzia Ansa, improvvisamente nella parete dell’edificio adiacente si è aperta una profonda crepa ed è crollata travolgendo una delle ruspe che era al lavoro per rafforzare le fondamenta. La vittima è rimasta sotto le macerie.

Presso il cantiere sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: lo staff medico, una volta estratto dalle macerie dai pompieri, ha potuto costatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Sul posto intervenuti anche i carabinieri di Pietra Ligure e gli agenti della polizia locale di Tovo San Giacomo che hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause che hanno provocato il crollo.

A confermare il decesso dell’uomo è stato il sindaco del comune, Alessandro Oddi, recatosi presso il cantiere. Il primo cittadino, riporta l’Ansa, ha commentato: “È una vera tragedia“