L’origano, tutte le proprietà benefiche e come si usa in cucina

L’origano è una pianta aromatica molto usata nella cucina Mediterranea. Basti pensare che non esiste una pizza o un’insalata di pomodoro o un’insalata caprese che non abbia una spolverata di origano. Eppure non tutti sanno che questa pianta ha delle proprietà molto benefiche per il nostro organismo.

In questo articolo ti spiegheremo cos’è l’origano e quali sono gli usi che si può fare di questa fantastica erba aromatica. Non solo. Ti mostreremo come usarla per fare in modo che il tuo organismo acquisisca regolarità e benessere.

Cos’è l’origano e quali sono le sue proprietà benefiche per l’organismo

L’origano è una pianta aromatica originaria soprattutto del bacino del Mediterraneo anche se alcune specie sono presenti anche in Asia e prediligono habitat caldi e temperati.

Delle tre specie presenti sul territorio italiano, due si trovano nell’arco alpino. L’origano però non è importante solo per il suo utilizzo in cucina ma anche per le sue numerose proprietà terapeutiche.

I suoi principi attivi sono principalmente i fenoli Timolo e Carvacrolo oltre a grassi, proteine, sali minerali, vitamine e carboidrati.

Si tratta di una pianta dal potere antalgico, antisettico, analgesico, antispasmodico, espettorante, stomachico e tonico. Il suo olio essenziale è molto utilizzato nell’aromaterapia.

Tra i vari usi che si possono fare dell’origano, oltre a quello in cucina e come erba medicinale, devi sapere che l’origano è anche un buon repellente per le formiche.

Provare per credere. Ti consigliamo infatti di cospargerlo nei luoghi frequentati e ricordarsi di sostituirlo spesso per tenerle lontane.

Inoltre è una pianta mellifera e si può ottenere del miele in alcune zone dove l’origano è molto diffuso. La stessa cosa vale per la maggiorana.

L’origano in cucina, piatti gourmet e piatti della tradizione mediterranea

La piazza, l’insalata di pomodoro, l’insalata caprese. Ecco dei piatti della tradizione italiana e più nello specifico della cucina mediterranea che non possono essere serviti senza una spolverata di origano.

L’origano può essere utilizzato fresco o secco e nella maggior parte dei casi viene abbinato ai pomodori, ma è ottimo anche per insaporire la carne, il pesce e molte altri ortaggi.

Le tisana all’origano, un toccasana per il tuo organismo

La tisana all’origano può essere un rimedio infallibile contro il gonfiore addominale e anche un ottimo anti infiammatorio. L’importante è usare l’origano fresco e non quello secco.

I suoi infusi sono consigliati contro la tosse, le emicranie, i disturbi digestivi e i dolori di natura reumatica svolgendo una funzione antinfiammatoria.

Preparare la tisana all’origano è semplicissimo. Ti basterà mettere a bollire 250 ml di acqua per poi versarli in un recipiente dove sono contenuti dei rametti di origano selvatico fresco già lavati e puliti.

Lascia i rametti di origano fresco in infusione per almeno dieci minuti e subito dopo filtra il liquido che avrai ottenuto e addolciscilo se lo preferisci avendo cura di evitare lo zucchero bianco raffinato. Se proprio non puoi rinunciare usa un cucchiaino di miele bio.

Le controindicazioni legate a un uso smodato dell’origano

L’origano è un’erba aromatica molto usata in cucina che nonostante abbia delle proprietà benefiche notevoli deve essere usato con moderazione.

Abusare dell’utilizzo di origano può provocare fastidiose irritazioni a stomaco e intestino e lievi gastriti. Infine, è sconsigliata l’assunzione da parte dei bambini e delle donne in gravidanza o in fase di allattamento.