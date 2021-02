Greta Ferro, l’attrice protagonista di Made in Italy, serie tv che aveva ottenuto successo su Amazon Prime Video e ora stiamo apprezzando su Canale 5, non delude in fatto di tendenze. In tv come nei social, Greta Ferro (o Irene) diventa icona di stile e ci presenta dei pantaloni bianchi perfetti per la Primavera 2021.

Sinonimo d’eleganza casual chic, il jeans bianco ci porterà dritti verso la prossima stagione: la Primavera 2021.

In fatto di tendenze moda, abbiamo una vasta scelta quest’anno. Una delle ultime ispirazioni ci viene proprio da Greta Ferro, protagonista dell’ironica serie tv “Made in Italy“, una versione italiana de “Il diavolo veste Prada“.

Sebbene inizialmente nella serie Greta Ferro, o meglio Irene, in fatto di moda non fosse poi chissà quanto ferrata, come la nostra Anne Hathaway, con l’avanzare delle puntate dimostra di essere degna del ruolo di giornalista in questo immenso e favoloso campo. Non manca di attirare l’attenzione su sé stessa, la sua Irene come la stessa Greta sui social. Infatti il fashion radar nel suo profilo ufficiale Instagram ha scovato un paio di jeans bianchi che immediatamente possiamo tutte mettere nelle nostre infinite wishlists degli acquisti per la prossima stagione.

L’attrice e modella 26enne aveva raccontato di essere un maschiaccio, ma il suo look con il jeans bianco firmato dalla fashion director di Elle Benedetta dell’Orto, dimostra assoluta femminilità.

Greta Ferro e il jeans bianco della Primavera 2021

Uno scatto artistico che Greta commenta con “Back to Mother Earth 🤍” e che la vede indossare un paio di jeans a vita alti bianchi, comodi e perfetti per esaltare le forme senza costringerle.

Greta Ferro ha abbinato i suoi pantaloni bianchi della Primavera 2021 ad una blusa blu con ricami bianchi e rossi che presenta lo scollo a V e le maniche a palloncino.

Completando l’outfit con un paio di stivali alti al ginocchio stile gitana, ne fa risultare un look che si posiziona a metà tra il country e lo chic.

Fedeli alleati di questo look, per giornate ancora troppo fredde, sono i cardigan multicolor come quelli indossati dalla Ferragni.

Ci troviamo di fronte ad un modello di jeans che può lasciarci sbizzarrire con le varie nuances. E mentre sfruttiamo tutte le tonalità neon e pastello che trionferanno nella Primavera 2021, noi salutiamo in grande stile la stagione invernale.