Sono stati celebrati nella giornata di oggi nella chiesa Santissima Annunziata di Caccamo, i funerali di Roberta Siracusa.

Una vita spezzata a soli 17 anni quella di Roberta Siragusa, la giovane di Caccamo uccisa dal fidanzato Pietro Morreale. Il funerale della ragazza è stato celebrato dal Vescovo di Palermo Corrado Lorefice nella chiesa Santissima Annunziata di Caccamo. Presente al funerale di Roberta anche il legale della famiglia Siragusa che prima di entrare in chiesa ai giornalisti ha rilasciato pochissime parole: “Speriamo di riuscire a capire come la povera Roberta abbia potuto trovare la morte”.

Funerali Roberta: sul petto nastrino rosso per dire “no” alla violenza sulle donne

“Alle donne va rubato il cuore non la vita”. E’ questo il lenzuolo appeso nel piazzale della Chiesa Santissima Annunziata di Caccamo. Molti i punti ancora oscuri nel delitto della povera Roberta. Una bara bianca coperta di rose rosa, ha lasciato l’abitazione per raggiungere la chiesa. Un piccolissimo corteo ha dato l’ultimo saluto alla giovane 17enne. In prima fila ovviamente c’è mamma Iana, insieme al papà e il fratello Dario. Tutti sul petto hanno un nastrino rosso per dire “NO” alla violenza sulle donne.

Intanto questa mattina, proprio nel giorno del funerale della povera Roberta, il fidanzato Pietro Morreale ha cercato di dare fuoco a un rotolo di carta igienica. Il 19enne si trova rinchiuso e sorvegliato 24 ore su 24, nel carcere Pagliarelli di Palermo. Fortunatamente, l’intervento degli agenti ha evitato che le fiamme potessero divampare, con conseguenze anche su altri detenuti. Al momento non si conoscono le motivazioni del gesto del ragazzo che è accusato dell’omicidio e dell’occultamento del cadavere di Roberta. Potrebbe essere stato un gesto di protesta quello di Pietro Morreale. Oppure un ennesimo affronto nei confronti di Roberta. Un atto, quello di bruciare, che ricorderebbe proprio gli ultimi istanti di vita della giovane, probabilmente bruciata mentre era viva ma priva di sensi o già morta.

