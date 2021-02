Un senzatetto ha investito con un furgoncino rubato due pedoni: una donna di 62 anni è morta ed un 30enne è rimasto gravemente ferito.

Momenti di puro terrore a Parigi, dove un uomo ha investito due persone in strada con un furgoncino che aveva rubato poco prima. Una delle due persone travolte, una donna di 62 anni ha perso la vita, mentre un 30enne è rimasto ferito gravemente e si trova ricoverato in ospedale. Dopo aver investito i due pedoni, l’uomo alla guida, un senzatetto di 46 anni, ha tentato di fuggire a piedi, ma poco dopo è stato bloccato ed arrestato dalla polizia che si è recata sul posto dopo le segnalazioni dei passanti. Adesso gli investigatori stanno indagando sull’accaduto e al momento hanno escluso la pista terroristica.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 febbraio, un uomo ha rubato un furgoncino ed ha investito due persone, una donna di 62 anni ed un uomo di 30, nella zona di La Défense a Parigi. Stando a quanto riporta il quotidiano d’oltralpe Le Parisien, ad investire i due pedoni sarebbe stato un senzatetto di 46 anni.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. I sanitari hanno soccorso le due vittime e le hanno trasportate in ospedale. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare ed i medici hanno dichiarato il decesso poco dopo. Il 30enne, invece, riporta Le Parisien si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni con lesioni importanti alle gambe.

Il presunto responsabile, datosi alla fuga, è stato arrestato poco dopo dalla polizia che lo ha individuato non lontano dal luogo della tragedia. Le indagini sull’accaduto sono ancora in corso, ma al momento gli investigatori avrebbero escluso la pista del terrorismo.

Secondo le testimonianze di alcuni residenti, pare che tra il senzatetto e le due persone investite vi sia stata una lite poco prima dell’incidente, versione che, però, sarebbe stata smentita da un parente di una delle vittime. Quest’ultimo sosterrebbe, riferisce Le Parisien, che il senzatetto abbia travolto i due senza un’apparente ragione.