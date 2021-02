La giudice all’avvocato di colore: “È laureato?” Scatta la bufera

La giudice del Tribunale di Napoli ad un giovane avvocato nero chiede se è laureato ed il tesserino: la bizzarra vicenda di Hilarry Sedu

Sembra una barzelletta, come lo stesso interessato ha raccontato eppure è accaduto lo stesso. L’avvocato vittima di questa avventura è un italiano, ma di colore, si presenta in tribunale per difendere la sua assistita ma la giudice onoraria non crede che possa essere un legale, così gli chiede di esibire prima il tesserino e poi chiede se è laureato.

Questo è quanto accaduto ieri nel Tribunale dei Minorenni di Napoli. L’avvocato in questione è Hilarry Sedu, 34enne di origine nigeriana ma italiano a tutti gli effetti, consigliere dell’Ordine degli avvocati di Napoli, e candidato anche qualche mese fa, in una lista civica alle elezioni Regionali in Campania.

È stato lo stesso Sedu a raccontare l’episodio sulla sua pagina Facebook indignato per ciò che è accaduto, sgridando il sistema con ironia ma esprimendo comunque rabbia e condanna per il comportamento del pubblico ufficiale. Sedu però spiega anche che la giudice “andrebbe rimosso, perché non è possibile che accadano ancora cose del genere, sintomo di un retro pensiero duro a morire“.

Il post dell’avvocato Sedu sui social

Sedu scrive sul suo profilo social: “Vi giuro che non è una barzelletta. Impulsivo come sono, ero tentato di insultarla, ma ho voluto mettere avanti il bene della causa da trattare. Non è razzismo, è solo idiozia“.

“Più volte mi era capitato di sentirmi chiedere in aula: chi è il tuo avvocato? Ma sempre, quando mostravo il tesserino, gli autori della richiesta annegavano nella loro vergogna. Stavolta, invece, questo giudice onorario ha insistito, arrivando a chiedere a un collega togato se mi conoscesse. Lo trovo inaccettabile”, conclude.

Hilarry Sedu, arrivato dalla Nigeria quando aveva solo sei mesi, come la moglie è diventato avvocato e negli ultimi anni si è molto speso per il riconoscimento di diritti civili ai migranti africani da tempo residenti in Italia.