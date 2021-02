La tragedia 4 mesi dopo il matrimonio, il paese intero piange Manola

Manola Ciutto sarà sepolta oggi a Procenicco con indosso il suo abito da sposa come da lei richiesto. Il marito le ha lasciato un messaggio toccante

La scomparsa della giovane donna 46enne a soli 4 mesi dal matrimonio è stato un duro colpo per tutta la comunità che le è stata vicina fin da quando le è stato diagnosticati quel mare incurabile che se l’è portata via martedì 2 febbraio.

Manola Ciutto e Alberto si sono sposati a Procenicco, Treviso, lo scorso 10 ottobre dopo che solo un mese prima le era stato diagnosticato un tumore incurabile. Manola era solare e sempre energica, le piaceva cucinare e trasmetteva tutta la sua passione nella gestone del ristorante di famiglia dopo aver sostituito la mamma mancata alcuni anni fa.

Assieme al papà Mario e ai fratelli Stefano e Rudy dava luce e sorrisi gratuiti a tutti quelli che si fermavano ai loro tavoli del ristorante “Al Pescatore” in Valle Hierschel a Precenicco.

Solo la malattia, ritornata più aggressiva che mai dopo anni di apparente silenzio, l’aveva costretta ad allontanarsi da quel ristorante che era diventata la sua seconda casa ormai.

I funerali di Manola oggi pomeriggio

Il marito Alberto Antonello, artigiano elettricista ma anche dj per passione con collaborazioni anche con Radio Company, ha deciso di omaggiare la moglie con un messaggio toccante sui social in cui si sente la canzone “I Follow Rivers” la canzone che li aveva fatti conoscere e innamorare nel 2009.

“Lei era solare, generosa, amica di tutti”, riesce a dire con la voce rotta dal dolore. Alberto le è stato acconto fino all’ultimo, hanno preferito tenerla a casa e non in ospedale per poterla vegliare fino all’ultimo.

A novembre la diagnosi dei medici. “Tre mesi che Manola ha trascorso pensando “al dopo” – racconta Alberto – vissuti con un’energia unica, combattendo la malattia con forza e programmando tutto. Poter essere sepolta indossando l’abito da sposa è stato il suo ultimo desiderio”. I funerali di Manola Ciutto si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Precenicco.