Portare il cane a spasso sotto la pioggia. E’ possibile? Consigli pratici

Dovete uscire per forza con il vostro cane sotto la pioggia. Bene, che fare? Basta seguire qualche piccolo consiglio utile

Uscire sotto la pioggia potrebbe essere un’immagine romantica, un po’ meno se bisogna farlo forzatamente per far espletare al cane le proprie deiezioni. E’ bene chiarire fin da subito un concetto fondamentale: ai vostri amici a quattro zampe i temporali, seppur leggeri, non piacciono. Il loro istinto, frutto di secoli di evoluzione, li spingerà a trovare immediatamente un riparo, a rifugiarsi in una tana, è un retaggio ancestrale.

Se è inevitabile e non potete proprio fare a meno di uscire con il vostro cane sotto la pioggia, cercate almeno di rendere l’esperienza il più piacevole possibile. Come? Innanzitutto senza forzarlo. Nessuna costrizione, quindi, comportatevi normalmente come se stesse per affrontare una normalissima passeggiata. Dategli dei premietti, dei piccoli snack, qualche pezzo di wurstel per invogliarlo a seguirvi.

Trasformate questo momento in un’esperienza positiva e al tempo stesso non assumete atteggiamenti iperprotettivi: fate in modo che rientri tutto nella normalità

Uscire con il proprio cane sotto la pioggia. Rischi e consigli

Un cane bagnato, oltre a emanare successivamente un pessimo odore, potrebbe andare incontro a dei rischi a livello di salute:

Polmonite (se non asciugato bene).

Nodi nel pelo (se non spazzolato appropriatamente, l’acqua potrebbe comportare problemi se è a pelo lungo).

Problemi ai cuscinetti (dimenticare di rimuovere l’umidità da questa zona così sensibile può favorire l’insorgere di funghi).

Problemi della pelle ( lo strato protettivo che ricopre la pelle dei cani potrebbe andare incontro a secchezza a contatto prolungato con la pioggia).

E’ chiaro che il consiglio più ovvio e scontato è quello di aspettare che smetta di piovere. Ma se non si può, cosa fare? Prestate attenzione alle zone delicate come pancia o cuscinetti e usate immediatamente al vostro rientro un’asciugamani; anche il phon può andare bene ma molti cani ne hanno paura o potrebbero avere danni alla pelle. Spazzolatelo e, se sporco, usate dello shampoo a secco.

Per venirvi in aiuto, esistono in commercio anche accessori come l’impermeabile per cani, ma fate attenzione. Deve essere comodo, in modo che l’animale abbia libertà di movimento, che sia traspirante e allo stesso tempo tenga al caldo.

Soprattutto seguite questa regola d’oro: mai, mai e poi mai dovete lasciare il cane fuori casa mentre piove. E’ un membro della vostra famiglia. Lascereste il vostro bambino fuori in balcone mentre c’è freddo, ci sono tuoni e lampi? Ecco, seguite lo stesso principio per il cane, se no è meglio non prenderlo.