Valentina Vignali quasi a nudo davanti allo specchio, il costume intero è praticamente inesistente ed i social si bloccano

Valentina Vignali da censura. La cestista manda in tilt il web e tutto si blocca davanti alla sua Instagram story. Non è la prima volta che succede ed i follower ne sono ben contenti.

La sportiva, oggi anche regina dei social con all’attivo 2,3 milioni di follower, spesso ci delizia con scatti e video che fanno sobbalzare dalla sedia.

Prima i completini super sexy di Victoria’s Secret dalla quale è stata scelta come testimonial italiana con i quali ha lasciato tutti a bocca aperta. Fisico da paura e sensualità da far accapponare la pelle. Rizzi, trasparenze e forme in bella vista mai viste fino ad ora. E poi arrivano gli scatti durante i trattamenti che lei periodicamente fa per mantenere perfetto il suo corpo o quelli nella sua camera da letto. Slip praticamente inesistenti come un filo di spago e abbondanze esposte senza disdegnare gli occhi tutti puntati su di sé.

Ieri la sportiva ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ci è cascata ancora e i social si sono di nuovo bloccati.

Valentina Vignali colpisce ancora, vietata ai minori