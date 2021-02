Aida Yespica, lingua ai follower e fisico invidiabile, è uno spettacolo- FOTO

Aida Yespica incanta il web ed i social con la sua proverbiale bellezza e sensualità. Raggiante e spensierata come non mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Aida Yespica ritorna alla riscossa su Instagram e si riprende tutto quello che è suo. La modella venezuelana dopo un periodo di relativo silenzio è da qualche giorno che sta facendo riesplodere il web ed i social con la sua presenza prorompente.

Non è stata un periodo facile per lei che prima ha dovuto affrontare il lockdwn separata dal suo fidanzato Geppy Lama. Poi il ricongiungimento questa estate, le vacanze in Sardegna e lo spettro del coronavirus per entrambi che li ha costretti all’isolamento insieme. Un momento che gli ha fatto capire che le cose tra di loro non erano più le stesse, secondo le voci, e alcuni giornali avevano lanciato la bomba della loro rottura, poi la smentita da parte della coppia.

Insomma le voci corrono ma Aida si vive la sua vita e non bada al gossip e in questi giorni la vediamo più raggiante che mai.

LEGGI ANCHE –> Eleonora Daniele indemoniata si scaglia contro la Parietti: il retroscena

Aida Yespica, raggiante e più spettacolare che mai

LEGGI ANCHE –> Barbara Pedrotti illumina il web: bellezza straordinaria e sorriso raggiante – FOTO

Aida Yespica bella e prorompente sui social. Se i suoi post tardano ad arrivare, in quanto l’ultimo risale a Natale, le bella venezuelana ci delizia con le sue Instagram Stories. Dopo aver rifatto il look con una chioma vaporosa e piena di boccoli dal parrucchiere dei vip, Federico fashion Style, si gode le sue giornate in compagnia delle sue amiche.

Prima in macchina mentre canta e balla mentre una sua amica guida e poi in casa con un’altra amica speciale. In entrambe le occasioni ci delizia con video che la mostrano in tutta la sua bellezza. Un fisico invidiabile, raggiante e solare più che mai.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

In macchina fa la linguaccia ai follower, poi canta felicemente. Si vede che la showgirl è spensierata e sta vivendo un momento di pace e serenità e quello che ci restituisce è uno spettacolo puro.