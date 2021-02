Un 18enne si uccide in casa dopo una delusione d’amore

La tragedia nel veneziano, una delusione d’amore avrebbe sconvolto a tal punto il giovane da spingerlo al gesto estremo

Ieri quando i genitori del ragazzo sono tornati a casa dopo la loro passeggiata, hanno scoperto il corpo senza vita del figlio, ma per lui non c’era ormai più nulla da fare. Ha aspettato che i suoi genitori uscissero per una passeggiata, poi si è chiuso nella sua camera da letto ed ha compiuto quel gesto estremo che forse meditava da tempo.

Era da poco maggiorenne il ragazzo che ieri si è tolto la vita a San Michele al Tagliamento, piccolo comune a nord est di Venezia. Proprio i genitori hanno fatto la macabra scoperta quando sono rincasati prima di pranzo e non vedendolo scendere per mangiare lo hanno cercato nella sua camera dove pensavano stesse studiando.

Nessuna lettera lasciata dalla vittima, gli inquirenti vogliono risalire al reale movente della morte

I genitori hanno tentato di rianimarlo, ma invano, quando i soccorsi sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che dichiararne la morte. Sul posto sono intervenuti quindi i sanitari del 118 e i Carabinieri, per il rilevamento di indizi utili a capire cosa fosse accaduto.

Parenti ed amici descrivono il giovane sensibile e introverso, un vanto per la sua famiglia. Le prime ricostruzioni fanno intuire che il giovane però non avrebbe sopportato una recente delusione d’amore in cui è stato respinto, forse troppo forte per lui da superare quella situazione, tanto da volersi togliere la vita.

Al momento la salma è stata posta nella camera mortuaria del cimitero di San Michele al Tagliamento. L’Autorità Giudiziaria ne ha disposto il sequestro e nei prossimi giorni dovrebbe avvenire l’autopsia.