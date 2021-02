Samantha De Grenet. La showgirl è impegnata nel reality Grande Fratello Vip ma il suo profilo Instagram è attivissimo. La foto seducente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Com’è noto, il reality show Grande Fratello Vip chiuderà i battenti il prossimo 1º marzo, per un totale di 169 giorni di gara che hanno visto sfidarsi 34 partecipanti. Il montepremi in palio è di 100.000 euro.

I personaggi che hanno resistito fino alle battute finali sono ormai esausti, stanno sentendo tutto il peso della clausura. Tra questi indubbiamente anche Samantha De Grenet, sebbene il suo percorso sia stato più breve, essendo entrata come concorrente soltanto all’ 89° giorno. Il management della showgirl continua a pubblicare scatti meravigliosi a favore dei suoi follower che attendono costantemente aggiornamenti.

Un vestitino attillato, spalle scoperte, i lunghi capelli ricci che incorniciano il volto stupendo. In didascalia si legge: “Grazie a tutti voi, che avete contribuito a far continuare a Samantha questa fantastica esperienza. Non smettete di supportarla”.

LEGGI ANCHE>>>Kenia Fernandes. Tutto sulla bella brasiliana di Avanti un Altro!

Samantha De Grenet: regina delle polemiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Nunzia De Girolamo mostra per la prima volta la sua splendida figlia

Ultimamente è stata protagonista di un confronto dai toni molto aspri avuto con l’opinionista del programma, Antonella Elia, che si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, ma le parole e i modi usati sono stati talmente aggressivi da suscitare scandalo. Altri concorrenti in gara sono stati espulsi per molto meno, tuonano da casa i telespettatori.

E’ stata accusata inoltre di omofobia a causa di uno scivolone innescato dal commento su un video clip che mostrava baci sulle labbra scambiati dalle concorrenti Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. La De Grenet ha detto a rigurago: “Vedere due donne che si baciano non è bellissimo”. Le altre due hanno replicato: “Nel 2021 non c’è niente di male. Era una cosa tenera, un video sulla nostra amicizia”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Sul web piovono le polemiche e le richieste di chi la vorrebbe cacciata dal programma: “Finalmente si è palesata l’omofobia di Samantha De Grenet, fuori subito”, “Non è la prima volta che lo dice”.