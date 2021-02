I due agenti sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nella loro abitazione: il dramma extraconiugale.

#Yvelines. Deux policiers, âgés d’une trentaine d’années, ont été retrouvés morts par balle dans un logement de La Celle-Saint-Cloud, mardi soir.

Les enquêteurs écartent la piste terroriste (@francebleu). pic.twitter.com/7uOLxFbM3O — Visactu (@visactu) February 3, 2021

La tragedia si è consumata la sera di martedì, 2 febbraio, nel comune francese di Celle-Saint-Cloud, nel dipartimento degli Yvelines. Secondo quanto riportano i media locali, due agenti di polizia sono stati ritrovati morti nella loro abitazione, ubicata nella regione dell’Île-de-France. A lanciare l’allarme è stato un residente di Bel-Ebat. Erano circa le 21.45 quando il vicino ha deciso di chiamare la polizia dopo aver sentito diversi spari provenienti dal quarto piano. Giunti sul posto, gli ufficiali non hanno ricevuto alcuna risposta. Di conseguenza, sono stati allarmati i vigili del fuoco, i quali hanno fatto irruzione nell’appartamento attraverso il balcone.

L’agghiacciante scoperta nell’abitazione

I rapporti ufficiali riferiscono che i due cadaveri sono stati rinvenuti intorno alle 22:30. Le vittime sono Caroline B., 29 anni, e Mickaël R., 31 anni. Entrambi erano agenti di polizia, assegnati lei a Sèvres (Hauts-de-Seine) e lui Suresnes (Hauts-de-Seine). Gli ispettori ipotizzano la scoperta di una potenziale relazione extraconiugale culminata in tragedia. Entrambi sono morti per un colpo di proiettile all’altezza della tempia: si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. Citando la Procura di Versailles, l’AFP definisce Mickaël responsabile dell’omicidio di Caroline: l’uomo si sarebbe in seguito suicidato. Questi era padre di una bambina di 3 anni e conviveva con un’infermiera da quasi 7 anni.

Cause e dinamiche del decesso sono ancora sconosciute. Le indagini restano aperte per ulteriori accertamenti sull’arma e sulle circostanze del crimine.

Fonte Le Parisien