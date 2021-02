Gf Vip chiama Rocco Casalino, arriva l’annuncio ufficiale. Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro proprio a lui: oggi lo vediamo al fianco di Conte, ma anni fa lo abbiamo visto nella casa

Rocco Casalino è stato sicuramente uno dei protagonisti indiscussi della prima edizione del Grande Fratello, andato in onda oramai vent’anni fa. Ad oggi lo vediamo nel mondo della politica al fianco di Antonio Conte, ma ci sono tanti che fanno fatica a prenderlo sul serio perché continuano ad associarlo a quel reality di cui è stato concorrente nei primi anni duemila.

Rocco Casalino al GF Vip? Staffelli gli consegna il tapiro d’oro

Qualche mese fa c’è stata la reunion dell’intero cast da Barbara D’Urso, ma purtroppo lui non ha partecipato: ha salutato i suoi compagni con una lettera che è andata in onda. In questa lettera lui mostrava il suo risentimento nel confronto del programma, perché pur avendo una laurea, pur avendo studiato tanto ed essendo diventato un uomo di tutto rispetto, ancora dopo tutti questi anni viene associato al GF. A Striscia la Notizia è stato raggiunto da Valerio Staffelli che, scherzosamente, gli ha parlato proprio del reality.

Rocco ha risposto di ignorare tutte le telefonate, perché “mai più al Grande Fratello”. Dopo questa breve chiacchierata, gli è stato consegnato il tapiro d’oro