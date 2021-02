Carlotta Dell’Isola, uscita recentemente dal Grande Fratello Vip, si è lasciata andare a commenti negativi in un momento delicato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CDI ⚡️ (@carlottadellisola)

L’ex concorrente di Temptation Island ha fatto infuriare il web con una frase rivolta ad Andrea Zenga. Carlotta ha risposto ad una domanda posta da un fan, che le chiedeva cosa ne pensasse di Zenga. Lei ha risposto senza pensare troppo alla situazione momentanea all’interno della casa. La sua risposta è stata molto secca e negativa.

LEGGI ANCHE>>>Ivana Mrazova e Luca Onestini al capolinea: arriva la conferma..

Carlotta Dell’Isola accusata di non aver rispettato il lutto nella casa del GF Vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CDI ⚡️ (@carlottadellisola)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Carolina Marconi è la bellezza fatta persona, non si resiste – FOTO

La Dell’Isola avrebbe risposto ad una domanda su Zenga in modo secco e negativo, in un periodo di lutto per tutti. Ha detto che il giovane predica bene e razzola male. Finto come pochi e ha aggiunto che non sa nemmeno cosa sia l’amicizia. Per concludere lo ha definito noioso. Agli occhi dei fan aver risposto così bruscamente in un momento così delicato per i concorrenti nella casa, non è stato ben visto. L’hanno accusata di non rispettare il lutto di Dayane che ha perso il fratello di 26 anni Lucas in circostanze ancora non note. La notizia ha sconvolto tutti all’interno del programma.

I concorrenti avrebbero anche deciso di uscire anticipatamente per ritornare dai propri cari dopo questo tragico avvenimento. Ad aver risposto a Carlotta è stata anche Gaia Zorzi sui social, sorella di Tommaso. Ha fatto notare che poteva dire il suo pensiero su Zenga quando era ancora all’interno del programma e servivano dinamiche per far andare avanti il gioco. In effetti la Dell’Isola che a Temptation Island era apparsa con un carattere forte ed esuberante, nella casa del Grande Fratello Vip si è contenuta molto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CDI ⚡️ (@carlottadellisola)

Non è stata se stessa fino in fondo, sin dai primi giorni è apparsa spaesata come un pesce fuor d’acqua. D’altronde ritrovarsi a fare un programma con molti vip famosi non è da tutti. Lei che poi ha fatto solo Temptation Island. La Dell’Isola ha però poi dedicato un messaggio di vicinanza a Dayane, ma non ha calmato i fan che non perdonano il gesto precedente. Infine ha cancellato la stories con la domanda su Zenga.