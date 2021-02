Ludovica Pagani, finalmente svelato il segreto. Fuori tutto – VIDEO

L’attesa è ormai finita. Come già accennato nei giorni scorsi sui social, per Ludovica Pagani è arrivato il momento di dire tutto.

Dopo giorni di attesa, per Ludovica Pagani è arrivato il momento di dire tutto. Ad inizio settimana, l’influencer aveva dato l’appuntamento piccante ai suoi milioni di follower per oggi, venerdì 5 febbraio promettendo una novità iconica. In effetti dal video postato finalmente si vede tutto: Ludovica propone tre look differenti, sensuale, nude o giocosa? A vederla, sta bene in tutti i modi. Ogni look un rossetto differente di Kissme Italia, il brand della Pagani che oggi ha presentato per la prima volta con il video. Illustra i tre colori dei rossetti lip duo: Icon (nude), Barbie (magenta) e Spicy (rosso). Oltre 30 mila visualizzazioni in un’ora, il risultato è ottimo. Tantissimi i commenti dei follower che si complimentano per il progetto lavorativo. Che belli sono Ludo super felice per Te brava !❤️😍😍

Ludovica Pagani, la foto che ha fatto discutere

Forse non tutti sanno che anche per la bellissima Ludovica non sono mancati gli attacchi contro il suo aspetto. Sembrerebbe qualcosa di inverosimile: il viso bellissimo ed il fisico armonioso non fanno pensare a nulla di tutto questo. Beh, invece tempo fa è successo: la Ludo è solita – per inaugurare le partite di calcio più salienti – abbigliarsi con le bandiere delle rispettive squadre. Qualcosa di innovativo che è stato sempre gradito. Ma nel caso della foto sopra riportata qualcuno l’ha criticata, si legge infatti il seguente commento: stai invecchiando è.

Un’esternazione fuori luogo che ha scatenato il putiferio sui social, tantissimi infatti hanno preso le difese di Ludovica.