La bellissima conduttrice televisiva, showgirl, procuratrice sportiva e modella argentina pubblica un selfie su Instagram.

Questo post, in cui Wanda indossa un maglione rosso e tiene in mano una baguette, è diventato virale in una sola ora: più di 60.000 like e 700 commenti.

Moltissimi gli utenti che le hanno fatto centinaia di complimenti, ad esempio: “Sei meravigliosa“, “Semplicemente stupenda” oppure “Ciao splendore“.

Il make-up soft e la manicure bianca le stanno d’incanto: è a dir poco divina!

Oltre al suo viso d’angelo, ciò che illumina la foto è anche l’anello scintillante che porta al dito: da sogno!

Wanda racconta i suoi difficili rapporti con il padre: “Come si può parlare male della propria figlia?“

Durante un’intervista rilasciata a Chi, Wanda si sfoga senza veli: “Mio padre quando ero ancora sposata con Maxi, cercava di fare affari con lui. E anche con me, a volte. Ed era sempre in perdita, ma io facevo finta di niente, perché cercavo di aiutarlo. Quando poi il mio matrimonio è andato in pezzi, lui si è messo dalla parte di Maxi“.

E ancora: “Papà sa benissimo che quando sono tornata in Argentina avevo le mie case, avevo ritrovato una trasmissione quotidiana in tv ed ero felice. E c’era quando ho cominciato a frequentare Mauro e non stavo uscendo con un uomo brutto o antipatico: Mauro è meraviglioso. Da allora se papà può dire qualcosa contro di noi, lo fa“.

Infine aggiunge: “Papà non lo vedo più, come si può parlare male della propria figlia? Per il resto della mia famiglia, comunque, io sono un orgoglio“.