Furto nella villa di Mauro Icardi e Wanda Nara: il bottino milionario

Wanda Nara e Mauro Icardi subiscono un furto nella notte tra sabato e domenica. I ladri hanno approfittato dell’assenza della coppia per accumulare un bottino milionario

Una vicenda spiacevole per i coniugi più famosi del web. Wanda Nara e Mauro Icardi, nella notte tra sabato e domenica, hanno subito un furto nella loro villa a Parigi. I ladri hanno approfittato dell’assenza della coppia per mettere a segno un colpo milionario: gioielli e abiti per un valore di ben 400mila euro. Il calciatore era in trasferta a Lorient, mentre la moglie e i figli si trovavano in un campo da calcio. Sono stati i domestici di Wanda e Mauro a dare l’allarme. La coppia, al momento, sembra non voler commentare la vicenda. La Nara si è limitata a postare uno scatto dei suoi cinque figli, accompagnato da un cuore.

Furto nella villa Nara-Icardi, il bottino milionario

Il colpo messo a segno dai ladri ha fruttato loro un bottino consistente. Quest’ultimi, approfittando dell’assenza della coppia, si sono intrufolati nella villa sita nella periferia di Parigi, svaligiando l’imponente cabina armadio. Proprio Wanda Nara era solita mostrare ai followers i numerosi abiti e gioielli posseduti, attraverso le Instagram stories.

Secondo le fonti, i ladri avrebbero sottratto ai coniugi capi d’abbigliamento e accessori preziosi, per un valore di circa 400mila euro. A dare l’allarme, il personale della lussuosa villa, dotata, tra gli altri comfort, di palestra e piscina.

Fino ad ora, i coniugi non hanno rilasciato nulla in merito. Wanda, nelle ultime ore, condivide foto inerenti ai figli. La coppia sembra voler dimenticare al più presto lo spiacevole episodio.