Wanda Nara, il selfie che ti stende e quel dettaglio nascosto: bombe FOTO

Wanda Nara, il selfie che ti stende e quel dettaglio nascosto: bombe. L’influencer ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Wanda Nara è una delle donne più amate del mondo di Instagram. Si occupa principalmente di sport, è conosciuta per quello e per il suo matrimonio con Mauro Icardi, ma nel corso degli anni ha imparato a conquistare anche i social e tantissime persone che non la seguono per il calcio. Proprio l’anno scorso ha partecipato come opinionista al Grande Fratello Vip dove ha ricevuto tantissimi consensi e ha imparato a farsi conoscere per la donna forte e spigliata che è.

Wanda Nara fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Purtroppo Wanda non poté portare a termine il suo impegno con il programma perché in quel periodo è arrivato in Italia il coronavirus e nel periodo della quarantena i ragazzi nella casa vennero avvertiti di quello che stava succedendo fuori da quelle mura. Wanda restò bloccata a Parigi con la sua famiglia ed interveniva in puntata ogni tanto tramite videochiamata. Nessuno ci avrebbe scommesso un centesimo su questo suo ruolo nel reality e invece conquistò davvero tutti e andando via lasciò un vuoto incolmabile.

Su Instagram Wanda è davvero amatissima, è seguita da milioni di persone che ogni giorno la riempiono di likes e di complimenti sicuramente super apprezzati ma soprattutto meritati.