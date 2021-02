Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 febbraio: manifesti provocatori

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 febbraio: Luciano cerca di far ragionare Clelia. Nel frattempo, fuori dal magazzino appaiono dei manifesti.

Prosegue il calvario di Clelia, additata da amici e conoscenti per le voci che circolano sulla sua gravidanza. Silvia e la Zia Ernesta sono preoccupate per il buon nome di Luciano e incitano la capocommessa a prendere una decisione drastica. Nel frattempo si avvicina San Valentino e Beatrice e Vittorio sono sempre più complici. Salvatore, invece, non si arrende: è convinto che Gabriella sia ancora innamorata di lui ed è disposto a tutto pur di dimostrarle che tra loro non è finita.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni puntata 4 febbraio: il timore di Ridge

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 4 febbraio: Ludovica scopre il segreto di Marcello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Leggi anche -> Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 4 febbraio: Stefano De Martino giudice per un giorno

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Ludovica noterà qualcosa di strano. Marcello è sempre più agitato e parla con un uomo fuori dalla caffetteria. Indagando sulla questione, la ragazza ci vedrà finalmente chiaro: il barista non si è mai liberato del Mantovano ed ha sacrificato il suo amore per Roberta per colpa delle minacce del suo aguzzino.

Nel frattempo Vittorio e Beatrice si avvicinano sempre di più, complice anche l’idea di una “panchina degli innamorati” da porre all’entrata del Paradiso in vista di San Valentino.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che dei terribili manifesti verranno appesi fuori dal grande magazzino durante la notte. Ad essere presa di mira sarà Clelia, il cui segreto è ormai stato svelato.