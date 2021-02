Justine Mattera stesa sul divano, il body è nero ma copre poco lì… da cesura. La showgirl ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram

Justine Mattera è una delle showgirl della televisione più amate di tutti i tempi. Quest’anno compirà 50 anni, ma dove? Sembra avere la metà di questi anni, è davvero come una ragazzina: merito di una disciplina sportiva al limite dell’agonismo, come il nuovo, la corsa e la bici che la tengono in forma e la fanno sembrare più giovane. Il suo fisico scaturisce l’invidia di tante influencer che commentano sempre i suoi scatti audaci.

Justine Mattera bellissima nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Justine è nata il 7 maggio del 1971 a New York: è una showgirl, attrice, cantante e conduttrice televisiva. Dal 1994 vive qui in Italia e ci delizia con il suo talento. Precisamente quell’anno si trasferì a Firenze per specializzarsi in Lingua e letteratura italiane e Storia dell’arte all’Università. Per mantenersi cominciò a lavorare come cubista e modella, ed in una discoteca toscana venne notata dal produttore DJ Joey T. Vannelli.

Justine qui comincia a collaborare con Vannelli in alcune produzioni, e quello stesso anno esordì come cantante. Dunque, una carriera davvero lunga e piena di soddisfazioni che l’hanno portata sul tetto del mondo. Ancora oggi è famosissima, in particolar modo sul mondo dei social dove è seguita da numerosi followers.