Il medico russo, che si era preso cura di Alexeï Navalny dall’avvelenamento lo scorso agosto, è morto “improvvisamente”.

Sergey Maximishin, 55 anni, è morto giovedì, 4 febbraio, per un “attacco di cuore”, secondo quanto ha riferito una portavoce del Ministero della Salute russo: “aveva un lavoro davvero stressante”, ha aggiunto. La notizia è stata confermata dall’ospedale di Omsk, dove il medico capo esercitava la sua professione.

Navalny è stato ricoverato per la prima volta nella sezione di intossicazione acuta preso l’ospedale di emergenza №1 il 20 agosto 2020, dopo aver accusato un malore su un aereo per Mosca. Il volo è stato deviato e l’aereo è ha effettuato un atterraggio di emergenza nella città che ospita la struttura. Maximishin non ha tenuto alcuna conferenza stampa durante il ricovero di Navalny. In qualità di vice capo medico dell’ospedale specializzato in anestesia e rianimazione, Sergey è ricordato come uno dei medici più esperti dell’ospedale.

“Maximishin sapeva più di chiunque altro”

“Vi informiamo con rammarico che il vice capo medico specializzato in anestesiologia e rianimazione presso l’ospedale di emergenza №1, assistente del dipartimento dell’Università statale di medicina di Omsk” – scrive la struttura in un comunicato ufficiale, senza fornire ulteriori informazioni sulle cause della scomparsa. “Il dottore di ricerca in scienze mediche Maksimishin Sergey Valentinovich è improvvisamente deceduto.”

“Maximishin sapeva più di chiunque altro sulle condizioni di Alexei, quindi non posso escludere la possibilità di un atto criminale”, ha confessato alla CNN Leonid Volkov, coordinatore degli uffici regionali di Navalny. L’esperto ha però sottolineato la precarietà del sistema sanitario russo: “le strutture hanno pochi mezzi: non è raro che medici della sua età muoiano improvvisamente”. E da sottolineare: “Dubito sarà aperta un’indagine sulla sua morte”.

La morte “improvvisa” del dottore collima con le insurrezioni a causa dell’arresto di Alexei Navalny: il dissidente è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere.

