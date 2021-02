Kasia Smutniak, intensa e bellissima negli scatti in bianco e nero – FOTO

Quattro nuovi scatti in bianco e nero per Kasia Smutniak, che promuove il suo ultimo film, “Dolce fine giornata”, con una piccola sorpresa per i fan

Kasia Smutniak si mostra bellissima e sorridente in quattro nuove foto su Instagram. Ma non è sola: negli scatti in bianco e nero svela il dietro le quinte del suo ultimo film “Dolce fine giornata“. Insieme all’altra attrice protagonista, Krystyna Janda, e al regista Jacek Borcuch, Kasia percorre le strade della campagna toscana in cui è ambientata la pellicola, ridendo spensierata. Probabilmente si tratta di foto “rubate” fra un ciak e l’altro, che però colgono appieno la spontaneità del set.

L’attrice polacca, naturalizzata italiana, poi annuncia un piccola sorpresa per i suoi fan: stasera terrà una diretta Instagram in cui i suoi follower potranno interagire con lei e approfondire le tematiche che le stanno a cuore. Immediata la reazione dei suoi supporter, che lodano l’iniziativa e il film, oltre alla bellezza acqua e sapone dell’ex modella.

Kasia Smutniak: “Un film che ti accende da dentro”

Il film “Dolce fine giornata” è una produzione italo-polacca incentrata sulla storia di una poetessa ebrea polacca, interpretata da Krystyna Janda. Dopo aver vinto il premio Nobel per la letteratura, la donna decide di ritirarsi a vivere con la famiglia nella campagna toscana. Kasia recita nei panni della figlia, e si troverà a dover decifrare l’enigmatica madre alle prese con una relazione extra-coniugale, mentre un’ondata di xenofobia travolge le loro vite. Il film, girato nel 2019, ha debuttato su Sky Cinema ed ha vinto al Sundance Film Festival, la competizione cinematografica ideata da Robert Redford.

Una pellicola d’autore che ha entusiasmato l’attrice, che dichiara: “Invito tutti a vedere questo film. Ci tengo particolarmente. Delicato, immenso, un piccolo gioiello nel marasma dei tempi nei quali viviamo”.

Kasia poi consiglia ai suoi fan di guardarlo come farebbe lei: “Un bicchiere di vino, una poltrona comoda, un film bellissimo, jazz che incontra Sinatra… Godetevi la serata!”