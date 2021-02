Zoe Cristofoli. Mix di sensualità trasgressiva e dolcezza seducente – FOTO

Zoe Cristofoli. La compagna del difensore del Milan, Theo Hernández, spopola sul web. Le foto seducenti pubblicate su Instagram

Visualizza questo post su Instagram

Un successo strepitoso quello che sta ottenendo Zoe Cristofoli che è, a buon diritto, una delle nuove regine del web. Manca pochissimo affinché raggiunga un milione di follower su Instagram. La sua bacheca è invasa da scatti sensuali che rivelano la sua bellezza trasgressiva ma anche la simpatia, l’impegno lavorativo e piccoli assaggi che, di tanto in tanto, regala sulla sua vita privata.

E’ balzata sulle pagine di cronaca rosa per essere stata la compagna del controverso e chiacchieratissimo Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi. In un’intervista rilasciata ai microfoni della conduttrice Eleonora Daniele, durante una puntata di Storie Italiane, Zoe Cristofoli disse che la fine della loro storia è dovuta a una mancanza di rispetto. Smentisce il rumor che sia stato un messaggio compromettente sul telefono di lui a far andare su tutte le furie l’influencer veronese.

La liaison è durata pochi mesi. “Amore tra di noi è una parola grossa” – ha detto la ragazza, segno che la storia, in realtà, non fosse mai decollata.

Zoe Cristofoli. Tutto a gonfie vele con Theo Hernández

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

Continua, invece, secondo ottimi auspici la relazione con Theo Hernández, difensore della squadra del Milan. I due hanno iniziato a frequentarsi nell’estate 2020 e sono una coppia affiatatissima. Pubblicano costantemente immagini della loro felicità, segno di un sentimento vivo e ardente.

“Ho conosciuto una ragazza che mi ha reso felice. In Italia mi sento a casa anche perché ho incontrato lei” – ha dichiarato il calciatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

Gli ultimi scatti pubblicati da Zoe Cristofoli la vedono in un post sponsorizzato da un brand di abbigliamento, prova del fatto di quanto sia ricercata da grandi marchi che la bramano come testimonial dei loro prodotti.

Short cortissimi mettono in risalto la sua figura snella e le chilometriche gambe impreziosite da seducenti tatuaggi. La bella veronese, classe 1996, svetta al top delle influencer più gettonate. Sentiremo a lungo parlare di lei. Fan in delirio, professano il loro consenso con una pioggia di emoji a forma di cuore rosso, segno dell’affetto che provano per la loro beniamina.