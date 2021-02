Muore ragazzo di 20 anni: era affetto da una rara patologia

Lutto a Ballò, in provincia di Venezia, dove un ragazzo di soli 20 anni, affetto da una rara malattia, è deceduto martedì.

Un ragazzo di solo 20 anni è morto martedì a Ballò, frazione di Mirano (Venezia), lasciando un dolore immenso nei suoi genitori. Simone Barison era nato senza un cromosoma, una rara patologia che gli impediva di parlare. L’anno scorso la malattia si è manifestata con una polmonite e le sue condizioni si sono aggravate richiedendo un’assistenza medica continua, sino a martedì quando il suo cuore si è fermato per via di un’insufficienza respiratoria.

Venezia, muore ragazzo 20enne affetto da rara patologia: “Era fisicamente perfetto, non riusciva solo a parlare“

“Gli mancava solo la parola, ma per il resto era fisicamente un ragazzo perfetto e riusciva ad esprimersi con i suoi occhi. Camminava, mangiava e amava viaggiare“. Queste le parole, ai microfoni della redazione Il Gazzettino, del padre di Simone Barison, il ragazzo di 20 anni affetto da una rara patologia, deceduto martedì a Ballò, frazione del comune di Mirano, in provincia di Venezia. Simone era nato senza un cromosoma, una patologia che gli impediva di esprimersi con le parole. La malattia, però, riferisce Il Gazzettino, a gennaio dello scorso anno si è manifestata con una polmonite ed il ragazzo è stato seguito in diversi centri di altrettante città. Purtroppo, però, un’insufficienza respiratoria martedì lo ha strappato alla vita nel fiore degli anni.

Il padre, affranto dalla prematura scomparsa, racconta come Simone, nonostante la sua disabilità, riusciva ad esprimere le sue emozioni attraverso lo sguardo, il sorriso e la voglia di vivere. “Era solare –spiega il padre, come riporta Il Gazzettino– guardava il mondo e sorrideva, un sorriso che a noi comunicava tutto“.

I funerali saranno celebrati oggi, venerdì 5 febbraio, alle ore 15 presso la chiesa di Ballò. La famiglia, riporta Il Gazzettino, ha chiesto di devolvere le offerte all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio, il cui personale si è occupato di Simone negli ultimi mesi.