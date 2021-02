L’ Eredità. La nuova campionessa si chiama Eleonora, viene da Roma e ha già sbancato tutto. Non è la prima volta al game show

Sapevate che L’Eredità, il game show della fascia preserale in onda su RaiUno, ha battuto un curioso record? E’ infatti il quiz più longevo della storia della televisione italiana, trasmesso dal 29 luglio 2002. Il primato precedente era nella mani dell’iconico programma La ruota della fortuna, condotto dal mai dimenticato Mike Bongiorno.

A L’Eredità, però, non mancano altri record incredibili. Massimo Cannoletta, ex concorrente che ha fatto sognare il pubblico fino a dicembre 2020, è stato campione per ben 51 puntate consecutive. E’ andato a casa di sua spontanea volontà, imbattuto, con un montepremi in tasca di 280mila euro.

Chi lo ha sostituito, Claudio Sorrentino, non è stato da meno. Campione per meno tempo, ha comunque battuto la Ghigliottina più volte portando a casa un bel gruzzoletto, più di 140mila euro. Ha dovuto abbandonare il programma lo scorso 23 Gennaio. Ma c’è una nuova campionessa che sta facendo faville. Di chi si tratta?

L’Eredità. Chi è la campionessa Eleonora Ficini

Eleonora Ficini è la nuova campionessa de L’Eredità che sta facendo entusiasmare il pubblico da casa. Originaria di Roma, ha confessato di non essere una neofita: aveva già partecipato come concorrente al quiz show nel 2016.

E’ una geologa: il suo lavoro consiste nella simulazione al computer dei processi che intercorrono nei movimenti della tettonica delle placche. Nel suo passato però non solo scienza. Ha fatto studi classici e il suo mestiere l’ha poi portata a vivere in Svizzera e in Giappone.

Il 26 gennaio, al suo primo approccio con La Ghigliottina, è riuscita a portare a casa 115mila euro. La sua intuizione è stata vincente. Ha collegato le parole Pulcinella, Fantasma, Vecchi, Collina, Matto con il termine Paese.

Giunta altre volte al gioco finale, sicuramente la sua preparazione stupefacente le porterà molti successi.