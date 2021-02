Dayane Mello, messaggio toccante e lanterna d’addio per il fratello FOTO

Sorpresa inaspettata da parte dei fan per Dayane Mello dopo la morte del fratello, su Instagram il post dello staff

E’ stato un giorno particolare, una notizia inaspettata ha sconvolto Dayane e tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello. In questa edizione è successo di tutto e a pochi passi dalla finale, è arrivato un lutto. Stiamo parlando della morte di Lucas, fratello della modella brasiliana, avvenuta il 3 febbraio. E’ stato Juliano, l’altro fratello, ad annunciare la tragedia sui social e successivamente lo staff di Dyane ha postato una foto sul profilo della concorrente. Non sono mancati messaggi, like, commenti e una sorpresa fuori alla casa che ha meravigliato tutti.

I fan di Dayane Mello: cosa è successo fuori dalla casa?

Si sono ritrovati fuori dalla casa per omaggiare la prima finalista donna dell’edizione e starle accanto in questo giorno triste. Tanti fan a pochi passi dalla porta rossa hanno partecipato alla veglia dedicata al fratello di Dayane. Ma visto il periodo, purtroppo le autorità hanno dovuto chiedere alle persone di tornare a casa, a causa delle regole imposte dal governo per contrastare l’emergenza. Sono tanti coloro che hanno donato per il funerale ed hanno acceso una lanterna come segno di lutto. Su Instagram lo staff della modella brasiliana pubblica un lungo messaggio di ringraziamento.

Nonostante tutto Dayane ha deciso di restare ed arrivare fino alla fine. Questo perché una volta uscita avrebbe dovuto fare una quarantena di dieci giorni e solo successivamente sarebbe potuta partire per il Brasile.