Dayane Mello quegli attimi tremendi prima di parlare con la figlia

Dayane Mello parla con la figlia Sofia e scopre che quello che ha fatto è quasi profetico, c’è da restare a bocca aperta

Dayane Mello sta vivendo uno dei drammi più brutti della sua vita. Rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip a Cinecittà con il dolore nel cuore per la perdita del fratello Lucas che ha soli 27 anni se ne è andato inseguito ad un incidente stradale.

La brasiliana è visibilmente scossa e con lei tutti gli altri concorrenti del reality convinti di chiedere la fine anticipata del gioco. Tutti si sono stretti intorno a lei, le sono vicini e la vogliono coccolare un po’ per farle sentire almeno quel calore umano di cui lei ha bisogno.

La modella brasiliana ha deciso di non lasciare la casa perché, per via delle misure anti-Covid, avrebbe dovuto affrontare una quarantena di 10 giorni e solo dopo sarebbe potuta volare in Brasile dai suoi cari e lei non se l’è sentita adesso di stare da sola.

Ieri ha potuto parlare con la sua piccola Sofia, la figlia avuta da Stefano Sala e quello che ha scoperto l’ha lasciata senza parole.

Dayane Mello sbalordita per il disegno di Sofia

Gli autori del Grande Fratello Vip hanno dato la possibilità a Dayane Mello di parlare con sua figlia Sofia per dirle della tragica fine dello zio. La bimba ha solo sei anni, è molto legata alla mamma e lei le ha voluto dire questa brutta cosa che è successa.

“Lucas è andato in cielo, ha fatto un incidente in macchina” le parole della modella brasiliana per la sua piccola che è stata l’unica che è riuscita a farla sorridere leggermente. E poi agli inquilini la Mello ha raccontato un fatto che ha lasciato tutti a bocca aperta, in primis lei.

Sofia ha fatto un disegno, prima che sapesse della notizia dello zio, e ha sbalordito tutti, la mamma e tutta la famiglia del papà. “Ci siamo io e lei e sopra di noi c’è un angelo che vola – ha raccontato Dayane agli altri gieffini – Quando Stefano (Sala) e la famiglia lo hanno visto erano scioccati perché lei non sapeva niente”.

Per la Mello questa è la prova che tutto è connesso e che sia solo un passaggio. Poi racconta agli altri concorrenti che la sua piccola ha preso buoni voti a scuola e che le ha chiesto che in casa si giocasse a nascondino.